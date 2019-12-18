«Надежда», мой компас – Вьетнам… Учебное парусное судно «Надежда» с дружественным визитом посетило вьетнамский город Вунгтау.

Как сообщила пресс-служба фонда «Русский мир», в течение двух дней парусник работал в режиме открытого трапа.

За это время были проведены экскурсии для более чем 300 жителей города: учащихся средней школы при «Вьетсовпетро», сотрудников и членов семей этого совместного предприятия, курсантов Хошиминского университета транспорта и других учреждений. Гостям показали судно, рассказали про необычный быт моряков, а также продемонстрировали Русский центр Фонда «Русский мир», находящийся на борту.

Напомним, что в 2011 году на учебном судне был открыт первый и на данный момент единственный в мире морской Русский центр. Это действительно знаковое событие позволяет приобщиться к культуре, истории и литературе России посетителям «Надежды» из разных стран.

Делегация курсантов МГУ посетила уникальную Русскую школу. Большинство обучающихся в ней – это дети российских работников совместного предприятия «Вьетсовпетро». Совместно со школьниками экипаж российского парусника организовал концерт, в программу которого вошли, в частности, несколько песен, написанных курсантами на борту судна.

Также моряки побывали у мемориального комплекса русским морякам крейсера «Диана», умершим в Сайгоне в 1905 году. Он был открыт в 1995 году. Памятник содержится в чистоте и порядке – вьетнамцы следят за ним не только по праздникам. Ежегодно 9 Мая к нему приносят цветы – как россияне, сотрудники дипломатического корпуса, так и граждане Вьетнама, отдавая дань мужеству и бесстрашию русских моряков.

На днях «Надежда» взяла курс на порт приписки – Владивосток.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Русский мир»

Автор: Отдел новостей «В»