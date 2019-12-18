Доктор, к вам государство. Просит вернуть долг Пилотный проект по восстановлению системы распределения выпускников медицинских вузов и колледжей подготовили в ФМБА. Если документ утвердят, то все молодые врачи и медсестры, получившие образование на бюджетной основе, обязаны будут отработать первые три года после окончания вуза (суза) в медорганизациях первичного звена (в поликлиниках).

По информации «Медвестника», об этом сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Инициатива вернуться к распределению внесена в Совет Федерации, Государственную думу РФ и правительство России.

– Мы предлагаем сделать такой пилотный проект для агентства. Но делать это не репрессивными мерами, а подкреплять преференциями, а это в первую очередь социальный пакет, куда будет входить и предоставление жилья, – поясняет глава ФМБА.

Владимир Уйба отметил, что работа над проектом ведется совместно с партнером – госкорпорацией «Росатом», которая в 2019 году передала агентству 30 квартир для привлечения специалистов в первичное звено.

– Вернуться к системе распределения мы вынуждены, – констатировал руководитель Федерального медико-биологического агентства. – Мы работаем на закрытых территориях, в атомных городах, наукоградах. И, конечно, рекрутировать туда специалистов – непростая задача. Поэтому мы делаем большую работу: реализуем программу целевого обучения, в рамках которой до 2018 года привлекали до 900 человек ежегодно, а сейчас в силу ряда причин вполовину меньше.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и НМП разработать предложения о возможности распределения выпускников, учившихся в медицинских вузах на бюджетных местах.

Автор: Отдел новостей «В»