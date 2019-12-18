Продукция «Тайгер Микс» признана лучшей в России Клей для керамогранита Т-43 от владивостокской компании «Тайгер Микс» завоевал звание лучшего товара России в номинации «Промышленные товары для населения». Награждение состоялось на прошлой неделе в администрации Приморского края.

– Изначально мы прошли региональный этап – получили звание лучшего товара Приморского края в заявленной номинации, – сообщила Наталья Борисова, главный технолог «Тайгер Микс», которая, собственно, и занималась созданием клея. – Потом перешли на федеральный этап и подтвердили качество нашей продукции уже в общероссийском конкурсе. Наш клей хорош тем, что, во-первых, качество продукции контролируется на каждом этапе производства. Лабораторные исследования проводятся на самом современном оборудовании. А во-вторых, мы производим его во Владивостоке на местном сырье с учетом сложных климатических особенностей нашего города. Клей испытан по всем показателям: на морозостойкость, на сползание, на отрыв и так далее.

Награды приморским компаниям вручал вице-губернатор Константин Шестаков.

– Наша задача – обеспечить жителей края качественными, безопасными и в том числе узнаваемыми продуктами, – отметил он. – Для предприятия участие и победа в конкурсе – эффективная реклама, которая укрепляет его имидж, повышает конкурентоспособность продукции, служит стимулом для дальнейшего роста и развития, – отметил заместитель главы региона.

Сухие смеси «Тайгер Микс» уже три года присутствуют на региональном рынке. Линейка продукции постоянно расширяется и пополняется новыми видами клеев под запросы заказчиков, среди которых как крупные застройщики, так и обычные граждане, желающие провести недорогой, но качественный ремонт в квартире.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»