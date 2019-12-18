На Дальнем Востоке наблюдается нехватка дизеля На сегодняшний день производство зимнего дизельного топлива затратнее, чем летнего

«Фискальная политика правительства резко ухудшила экономику стратегически важного и чрезвычайно выгодного для страны проекта по созданию нефтехимического кластера на Дальнем Востоке»

Владельцы независимых заправок на Дальнем Востоке заявили о нехватке зимнего дизельного топлива. Такая ситуация сложилась прежде всего в Приморском крае, сообщили РИА VladNews в Приморском топливном союзе.

Что происходит

На сегодняшний день производство зимнего дизельного топлива затратнее, чем летнего. Дополнительное давление на цены оказывает вывод с рынка суррогата: количество бодяжного топлива уменьшается, поэтому растет спрос на топливо ВИНКов. Такая ситуация характерна, в частности, для Дальнего Востока. Уже сейчас наблюдается существенный дисбаланс биржевых цен и текущих оптовых цен на нефтебазах компаний, где топливо обходится дешевле, чем на бирже. Независимые АЗС приобретают топливо на нефтебазах и занимаются его перепродажей. Накрутка может быть довольно существенной.

Владимир Чирсков, глава Приморского топливного союза, так комментирует ситуацию: «В сентябре на биржевых торгах стоимость зимнего дизельного топлива в течение двух биржевых сессий увеличилась с 56,1 тысячи рублей за тонну до 63,1 тысячи рублей. В пересчете на один литр биржевая цена оказалась выше розничной на 5 рублей, что делает покупку дизеля на бирже экономически невыгодной».

На нефтебазах формируется стихийный спрос, покрыть который компании сразу не могут чисто технически. Это скажется на ценах. Однако, как и в случае с бензином, к концу декабря компании, вероятно, сформируют повышенное предложение, что притормозит цены и стабилизирует рынок. Например, продажи зимнего дизельного топлива с нефтебаз ООО «РН-ВостокНП» в адрес независимых сетей (АЗС) существенно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжают увеличиваться.

Выход есть

Дефицит на независимых АЗС вызван сокращением объемов реализации суррогатного и контрафактного топлива. Но дело не только в этом. На Дальнем Востоке существует дефицит производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Так, при потребности в 3 миллиона тонн автомобильного топлива ежегодно в регионе производится только 1,5 миллиона тонн. Для покрытия дефицита топливо в ДВФО доставляется транспортом из других регионов страны, что увеличивает его стоимость из-за транспортных расходов.

Спасением могло бы быть снижение железнодорожного тарифа на перевозку нефтепродуктов минимум до 5 тысяч рублей на тонну. Такая мера могла бы ликвидировать дефицит. Но самым разумным решением было бы наращивание мощностей в регионе.

Избавить регион от дефицита топлива должна была Восточная нефтехимическая компания (ВНХК). Однако из-за увеличения налоговой нагрузки на отрасль проект строительства новых нефтеперерабатывающих мощностей был приостановлен. Реализация проекта позволила бы решить проблему локального дефицита и высоких цен на моторные топлива на Дальнем Востоке и заложить основу для создания нефтехимического кластера в регионе.

Кто виноват, и что делать

Существующая налоговая политика и ценообразование не являются прозрачными, ручное управление ценами так или иначе приводит к снижению инвестиционной активности нефтяных компаний и сокращению поступлений в бюджет. Налогообложение нефтепереработки становится все более запутанным и нестабильным, отрасль – убыточной.

Минфин не задумывается о развитии реального сектора экономики, проявляя свойственный этому ведомству фискальный фанатизм. В ходе реализации большого налогового маневра внутренняя цена на нефть по факту была приравнена к мировой, что привело к радикальному пересмотру рентабельности всего нефтеперерабатывающего сегмента. Налоговый маневр увеличил зависимость цен на внутреннем топливном рынке от внешней конъюнктуры, при этом сам регулятор оказался к этому не готов.

При этом нельзя рассматривать большой налоговый маневр в отрыве от комплекса других регуляторных изменений, про которые правительству удобно «забыть»: введение ручного регулирования цен на нефтепродукты и объемов поставок на российский внутренний рынок; одновременно с этим – одностороннее повышение акцизов (налога на потребителя) за счет нефтяных компаний. На постоянной основе вводятся так называемые временные надбавки к НДПИ с неограниченным сроком действия. В итоге существенно увеличивается налоговая нагрузка на стратегически важную нефтяную отрасль, существующая фискальная система отличается абсолютной непредсказуемостью и хаотичностью.

Фискальная политика правительства резко ухудшила экономику стратегически важного и чрезвычайно выгодного для страны проекта по созданию нефтехимического кластера на Дальнем Востоке.

Пример ВНХК – яркая иллюстрация того, что в России создается налоговая система, которая душит экономику. Совершенно очевидно, что только изменения фискальных, инвестиционных и регуляторных условий позволят вернуться к рассмотрению проекта ВНХК в рентабельной конфигурации. При этом крупнейшая нефтяная компания РФ в полном объеме обеспечивает нефтепродуктами собственную розничную сеть в регионе, определяя внутренний рынок как абсолютный приоритет.

В сложившихся обстоятельствах говорят о необходимости увеличения объемов реализации дизельного топлива другими, помимо «Роснефти», производителями региона, в частности, Омским и Хабаровским НПЗ.

Справка «В»

Комплекс ВНХК также позволил бы максимально эффективно использовать конъюнктуру рынка Азиатско-Тихоокеанского региона и экспортировать конечную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости. Для государства странно отказывать в поддержке проекту, который не только предоставил бы возможность чрезвычайно выгодно монетизировать сырье из Восточной Сибири, но и открыл бы рынки Китая и стран АТР, которые являются основным потребителем нефтехимической продукции.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»