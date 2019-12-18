Лучшие из лучших закроют творческий сезон Приморские творческие коллективы – победители краевых, всероссийских и международных конкурсов 2019 года примут участие в большом концерте «Лучшие из лучших»,

Избранные номера из их репертуара смогут увидеть жители и гости Владивостока 21 декабря, в субботу, сообщает пресс-служба края. Вход для всех бесплатный.

Концерт, посвященный закрытию творческого сезона 2019 года, состоится во Владивостоке на сцене Fesco Hall. Выступят лауреаты 1-й степени и обладатели Гран-при различных конкурсов 2019 года из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Большого Камня, Артема, Фокино, Кавалерово и других населенных пунктов края.

«В этом году приморские коллективы заслуженно получили множество побед и наград. Они соперничали не только друг с другом, но и с коллективами со всей России и из других стран и возвращались в родной край с призовыми местами. Мы гордимся нашими талантами и с удовольствием посмотрим на них снова на концерте», – отмечают специалисты департамента культуры.

Организаторы подчеркнули, что зрителей ожидает насыщенная программа, сочетающая в себе все жанры – от русского народного творчества до эстрадного вокала и современной хореографии.

В день концерта в фойе Fesco Hall развернутся выставка лучших работ победителей конкурса декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» и фотовыставка лучших работ краевого фотоконкурса «Глубина резкости».

Концерт пройдет во Владивостоке 21 декабря в 15 часов на сцене Fesco Hall. Вход бесплатный.

Фото с сайта primorsky.ru