Предновогодние дела: ледовый бал, елочные базары, забег Владивосток готовится отметить Новый год, и в преддверии торжества в городе проходит большое количество мероприятий предпраздничного толка. Куда сходить (или сбегать), что посмотреть, где купить вечнозеленое дерево-символ и многое другое в кратком обзоре «В».

Елки зеленые!

Город покрылся сетью елочных базаров. Первые точки продаж – для самых нетерпеливых – открылись еще 12 декабря. Хвойных красавиц в этом году горожане смогут купить на 20 разных площадках.

Отметим, что число елочных базаров в этом году уменьшилось с 31 до 20. Такое решение принято по итогам прошлого года: остались нераспроданными сотни елок. Что с ними сделали продавцы 31 декабря за несколько часов до боя курантов? Правильно, бросили.

Теперь новогодние елки можно будет купить по следующим адресам:

ул. Верхнепортовая, 68 (две автолавки),

ул. Жигура, 48,

ул. Карьерная, 22,

пр. «Красного знамени», 73,

пр. «Красного знамени», 114 (две автолавки,

ул. Лермонтова, 75,

ул. Светланская, 177,

ул. Фадеева, 12б,

ул. Шилкинская, 21,

ул. Воронежская, 1,

ул. Анны Щетининой, 19,

ул. Сабанеева, 16,

ул. Аллилуева, 6,

ул. Луговая, 58,

пр. Океанский, 41,

ул. Пшеницына, 22,

ул. Руднева, 1б,

ул. Руднева, 13в, стр. 3.

Адмиральский сквер – место для веселья

В Адмиральском сквере приморской столицы уже стартовали предпраздничные представления с участием творческих коллективов Приморья. В течение ближайшей недели детвору ждут встречи с героями любимых книг и мультфильмов.

Расписание новогодних представлений в Адмиральском сквере:

18 декабря (среда) – 14.00 – 16.15,

19 декабря (четверг) – 14.00 – 16.15,

20 декабря (пятница) – 14.00 – 16.00,

21 декабря (суббота) – 12.00 – 16.00,

22 декабря (воскресенье) – 14.00 – 16.00,

23 декабря (понедельник) – 14.00 – 16.00,

24 декабря (вторник) – 14.00 – 16.00,

25 декабря (среда) – 14.00 – 16.00.

Танцы на льду

В пятницу, 20 декабря, на стадионе «Авангард» открывается ледовый сезон. Горожан приглашают на ICE WHITE PARTY. Вход на ледовый бал – по пригласительным. Бесплатным.

Для жителей и гостей города подготовили около трех тысяч пригласительных билетов – именно столько людей сможет вместить стадион для комфортного катания. Билеты бесплатные, получить их можно в управлении физической культуры и спорта администрации Владивостока (Партизанский проспект, 13а) в среду и четверг с 14 до 18 часов.

Сам бал пройдет в пятницу с 16 до 21 часа. На катке в этот день будут организованы новогодние фотозоны, показательные выступления и мастер-классы от федераций фигурного катания и шорт-трека, а также ДЮСШ ХК «Адмирал». На сцене выступят творческие коллективы города, гостей будут развлекать ростовые куклы – символы хоккейной команды «Адмирал» Пиратыч и морж Миша. В завершение праздника зрителей ждут шоу от команды Александра Лиру и праздничный фейерверк. Так как мероприятие запланировано в формате белой ледовой вечеринки, всем посетителям нужно взять с собой не только коньки, но и белую шапку. Вход на каток будет открыт через нижние ворота.

Отряд «красные шапки»

В грядущее воскресенье, 22 декабря, во Владивостоке пройдет шествие Дедов Морозов. Принять участие в карнавале приглашают школьников, студентов, представителей общественных объединений, организаций различных форм собственности. Да и всех желающих.

Праздничная программа начнется в 15 часов возле Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Здесь запланировано выступление музыкальных коллективов, а также новогодняя викторина с призами и подарками. В 17 часов 30 минут начнется построение колонн, в 18 часов – старт шествия. Праздничная колонна пройдет по Океанскому проспекту до центральной площади, где и продолжится праздник.

С 18 часов здесь начнется концертная программа, в 19 часов – лазерное шоу, экраном для которого станет фасад здания администрации Приморского края. По завершении – фейерверк.

Единственное условие участия в шествии – наличие новогоднего костюма. Причем это может быть костюм не только Деда Мороза, но и Снегурочки и других сказочных персонажей. По традиции в связи с проведением карнавала на центральных улицах будут временно ограничены движение и парковка.

Бегом в Новый год

Новогодний забег в приморской столице становится традицией. Он стартует 1 января, но регистрация на него заканчивается 24 декабря.

Напомним, что маршрут забега будет пролегать по Корабельной набережной от штаба ТОФ до набережной Цесаревича. Сбор участников запланирован на 8 часов 45 минут. В 9 часов стартует детский забег, в 9 часов 30 минут – взрослый. Награждение спортсменов начнется в 10 часов. Каждый участник на финише получит памятную медаль.

Участие в забеге бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»