«Трилитон»: твердый бетон, но доброе сердце На протяжении всего 2019 года АО «Бетоныч» совместно с благотворительным фондом «Сохрани жизнь» помогал маленьким пациентам с проблемами здоровья из детского краевого онкогематологического центра ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1».

С 2017 года компания объявила о доброй традиции – помогать детям, которые борются с онкозаболеваниями, и их семьям. Была объявлена акция «У нас твердый бетон, но доброе сердце». В рамках этой акции пять рублей с каждого реализованного кубометра продукции – бетона торговой марки «Трилитон» – перечисляются в адрес благотворительного фонда.

– Для нас компания «Бетоныч» – один их самых крупных партнеров, – рассказывает Светлана Горковенко, директор фонда «Сохрани жизнь». – В этом году суммы пожертвований увеличились. Это позволило оказать помощь большему количеству детей. Многим из них требуется проходить дополнительные обследования и лечение в клиниках в центральной части России. И здесь очень важна оперативность: своевременно купить билеты для ребенка и его мамы и отправить на обследование. Более того, спонсорская поддержка помогает именно в срочных ситуациях, когда важна каждая минута. По закону ребенка нельзя направить на лечение самолетом, если билет на поезд стоит дешевле. К сожалению, такова существующая практика субсидирования перевозок больных детей. А что такое дорога на поезде? Это потраченное время.

По словам директора фонда, в 2019 году по-прежнему наиболее востребованными видами помощи стали покупка авиабилетов, оплата лабораторных исследований и приобретение лекарственных препаратов, не входящих в субсидируемый государством список.

– «Бетоныч» – не только крупный, но и надежный партнер, – отметила Светлана Горковенко. – Для благотворительных организаций очень важны стабильные поступления. Благодаря тому, что пожертвования от компании приходят регулярно – раз в квартал, мы можем планировать нашу работу заранее, быть уверенными в завтрашнем дне.

– Благотворительная акция «У нас твердый бетон, но доброе сердце» стала возможна благодаря нашим клиентам и партнерам, которые, приобретая бетон «Трилитон», присоединяются к ней и помогают детям, – подчеркнули в АО «Бетоныч». – Вместе мы делаем одно большое доброе дело!

Фото предоставлено АО «Бетоныч»

Автор: Евгений СИДОРОВ