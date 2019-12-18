Орден Восходящего солнца на кителе россиянина Престижную японскую награду получил наш земляк

Правительство Японии на минувшей неделе наградило жителя Владивостока доктора экономических наук Александра Луговца, профессора кафедры управления морским транспортом Морского государственного университета имени адмирала Невельского, орденом Восходящего солнца с золотыми лучами с розеткой за вклад в развитие дружественных отношений и углубление взаимопонимания между Японией и Россией.

Этим орденом власти Японии награждают зарубежных деятелей, внесших значительный вклад в развитие культурных и гуманитарных связей между странами. Александр Луговец более десяти лет является президентом Приморской региональной общественной культурной организации «Общество дружбы с Японией».

Награждение состоялось в загородной резиденции генерального консульства Японии во Владивостоке. На церемонии присутствовали коллеги приморского ученого и преподавателя, сотрудники дипломатической миссии, представители СМИ.

Орден и подтверждающий сертификат вручал генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура. В своей поздравительной речи (дипломат прекрасно говорит на русском языке) он отметил заслуги Александра Луговца в деле укрепления дружеских связей между двумя соседними народами и первым поздравил нашего земляка с высокой наградой, пожелав ему здоровья и счастья.

– У господина Луговца интересная и яркая биография, – сказал генконсул. – На каждом посту, который он занимал, он мог выстроить диалог с японскими партнерами. Его непререкаемые заслуги на благо наших народов получили высокую оценку правительства Японии. И я с большим уважением вручаю награду и свидетельство о ее присвоении.

В ответном слове Александр Луговец выразил благодарность своим коллегам и японской стороне за поддержку его работы, поблагодарил правительство Японии за признание его заслуг.

– Взаимоотношения наших стран – это достаточно непростой вопрос. Радует, что в настоящее время тенденция к нормализации отношений с Японией несомненна. Я всегда чувствовал, насколько несущественные расстояния разделяют наши страны. И конечно, я искренне благодарен за высокую оценку моих усилий, – подчеркнул профессор.

Отметим, что в рамках своей общественной деятельности Александр Луговец несколько десятилетий занимается выстраиванием добрососедских отношений между нашими народами. По его инициативе многие курсанты и выпускники МГУ, включая и девушек, отправляются на стажировку в Страну восходящего солнца. В свою очередь, курсанты морских вузов Японии ежегодно посещают с дружескими визитами Владивосток. Также традиционными стали культурные выставки и гастроли творческих коллективов из Владивостока и японских городов-побратимов, организованные «Обществом дружбы с Японией».

В завершение необходимо сказать, что Александр Луговец не единственный в нашем городе кавалер престижной японской награды. Ранее ордена Восходящего солнца были удостоены бывший председатель Законодательного собрания Приморья, ученый и политик Виктор Горчаков, кандидат исторических наук доцент кафедры японоведения Дальневосточного федерального университета Зоя Моргун, написавшая книгу «Японская мозаика Владивостока (1860–1937)».

За всю историю награды ее получили около 50 россиян, в том числе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, балерина Майя Плисецкая, писатель Борис Акунин, артист Юрий Соломин, музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, режиссеры Александр Сокуров и Юрий Любимов, хореограф Владимир Васильев.

Кстати, самым первым европейцем из числа награжденных орденом Восходящего солнца в 1881 году стал Иван Зарубин (1822–1902), механик фрегата «Паллада». Вторым россиянином оказался контр-адмирал Всеволод Руднев, бывший командир легендарного крейсера «Варяг» (нужно сказать, что адмирал, хоть он и принял орден, никогда его не надевал).

Детали

Орден Восходящего солнца – вторая по старшинству и значимости награда Японии после ордена Хризантемы. Он учрежден декретом государственного совета Японии в 1875 году, сначала вручался только мужчинам. С 2003 года награда, которая имеет восемь степеней, стала присуждаться и женщинам. Орден Восходящего солнца представляет собой цветок хризантемы, обрамляющий красный круг, который символизирует восход солнца.

Справка «В»

Александр Луговец – человек, известный не только во Владивостоке и Приморье, но и в России. Выпускник морского вуза – окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Невельского в 1970 году, он прошел все штурманские ступени, работал капитаном дальнего плавания. А сейчас делится своими знаниями и опытом с молодым поколением, преподает в родном вузе (ныне Морском государственном университете имени Невельского).

Длительный период Александр Луговец являлся генеральным директором АО «Дальневосточное морское пароходство». В свое время был первым заместителем министра транспорта РФ и начальником Роскомфлота.

Действительный государственный советник I ранга, почетный работник морского флота, академик Российской академии транспорта, член-корреспондент Российской инженерной академии, кавалер ордена «Знак почета» и нескольких ведомственных медалей.

К слову, Александр Анатольевич – давний друг газеты «Владивосток», неоднократно бывал в гостях в нашей редакции и отвечал на многочисленные вопросы репортеров. К примеру, рассказывал хоть о романтичной, но суровой профессии моряка, о проблемах и перспективах развития крупнейшей в России судоходной компании, о трудностях арктических навигаций, делился мнением о возможностях обновления флота и трудоустройства моряков.

Фото Сергея КОЗЛОВА

Автор: Николай КУТЕНКИХ