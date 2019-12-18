Валентин Пак – советник при губернаторе Приморья Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначил своим советником Валентина Пака, председателя Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), руководителя депутатского блока «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в Думе Надеждинского муниципального района, известного общественного деятеля, миротворца, благотворителя.

Сегодня, когда на повестке дня стоит так много жизненно важных для приморцев вопросов, связанных с реализацией региональных проектов, а их в крае 52 (в соответствии с 11 нацпроектами), власть должна слышать и учитывать мнение жителей Приморья. При этом опираться на поддержку людей уважаемых, деловых, любящих свой край и приумножающих его достояние, с богатым жизненным и профессиональным опытом.

«Только так мы сможем гарантировать, что работа власти будет приносить реальную пользу и результат», – считает губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Валентин Пак – фигура в Приморье известная, его уважительно называют «русский кореец». Валентин Пак – бессменный председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП). В течение 10 лет был председателем Думы Надеждинского муниципального района. Сейчас он председатель Совета почетных граждан Надеждинского района, почетный гражданин Приморского края.

Валентина Пака по праву называют Миротворцем с большой буквы. Он единственный, кто много лет назад смог организовать серию встреч в России генеральных консулов КНДР и Республики Корея (уникальный случай в мировой практике). И продолжает это делать на протяжении почти 20 лет. В последние годы в этих встречах наряду с генконсулами КНДР и РК участвуют генеральные консулы Вьетнама, Индии, США, Японии, Китая, представители дипломатического корпуса России.

Фото Александра МАСЛЯНКО

Автор: Лариса РЕКОВА