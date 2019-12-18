Осторожно: неопознанные карнавальные костюмы! Актуальная горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров открыта в Приморье.

Специалисты-медики готовы проконсультировать жителей края относительно качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, а также услуг аниматоров. Врачи ответят на все ваши вопросы и расскажут о действующих гигиенических требованиях к этой категории товаров и услуг, уточняет краевая пресс-служба.

Отметим, что горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и услуг традиционно в преддверии новогодних праздников и зимних каникул проводят специалисты территориального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае (ЦГиЭ).

Телефоны горячих линий: 8 (423) 244-86-19, 8 (423) 244-93-81, 8 (423) 244-35-70, 8 (423) 244-16-93 (Роспотребнадзор); 8 (423) 276-38-93, 8 (423) 271-21-54 (ЦГиЭ).

Получить консультации специалистов можно будет до 21 декабря в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), перерыв – с 12.00 до 13.00.

Дополнительно для приморцев работают телефоны горячей линии в консультационных пунктах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»: в Артеме, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Находке, Партизанске, Арсеньеве, Дальнегорске и Лесозаводском ГО.

Кроме того, консультацию по указанным вопросам вам дадут по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы центра работают круглосуточно, без выходных. Единый консультационный центр может принимать одновременно до 100 звонков.

Автор: Отдел новостей «В»