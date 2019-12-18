Кто лучше всех осваивает гектар? Пекарь! Косметика из морских огурцов и хлебных дел мастер из Приморья признаны «звездными» достижениями нашего региона. Итоги III общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» подвели на днях в Москве, сообщает краевая пресс-служба.

В номинации «Лучший гектар» лауреатом стал глава хозяйства из Приморья «Хлеб Отец» Андрей Шаплов с проектом организации выпечки хлебобулочных изделий. Лауреатом самой популярной номинации «Технологические новации» стал приморский проект «Пентакан» (косметика из морских огурцов).

Победителем номинации «Иностранный инвестор» стала компания «КГК ДВ» за проект по созданию фабрики по огранке алмазов во Владивостоке. В номинации «Управленец» были награждены руководители предприятий, показавшие максимальные личные результаты в улучшении социально-экономической и инвестиционной среды на Дальнем Востоке. Диплом вручили управляющему директору группы компаний «Доброфлот» Александру Ефремову и генеральному директору компании «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» Дмитрию Кудинову. В номинации «Лучший работодатель» призером стал холдинг «Русагро» за реализацию проектов в Приморском крае.

В этом году при содействии Ассоциации волонтерских центров была организована специальная номинация «Доброволец». Лучшими признаны проекты из Республики Бурятия, Приморского края и с Сахалина. Вошедший в тройку лидеров приморский проект «Не теряя минуты-2» – заслуга общественной организации «ПримПоиск», которая помимо поиска пропавших людей занимается обучением населения разным методикам самого поиска.

Автор: Отдел новостей «В»