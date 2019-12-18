Без призов никто не останется! Вот и завершается, дорогие читатели, наш предновогодний конкурс.

Напомним, что мы предложили вам сразу три варианта участия: сделать своими руками новогоднее украшение и принести в редакцию; рассказать о том, как Новый год встречали раньше – в вашей молодости, например; поучаствовать в конкурсе пирогов и тортов, который, кстати говоря, состоится завтра, 19 декабря, в 12 часов в нашей редакции. Вы еще можете успеть!

В следующей толстушке, в номере за 25 декабря, мы объявим имена победителей и расскажем, какие призы из нашего мешка им достались.

Самым популярным оказался конкурс новогодних поделок. Читательница Нина Трушленова прислала нам гирлянду, сделанную из визиток, – забавную и креативную. Она же поучаствовала в конкурсе воспоминаний о былых праздниках, прислав фотографию из своего детства: ах, в каких шикарных костюмах ручной маминой работы встречали они Новый год в начале 70-х годов прошлого века!

А самую новогоднюю поделку – белую, пушистую елочку – в редакцию принесли Саша Емец и ее бабушка Светлана Павловна. Сашина елочка уникальна – она сделана не просто руками девятилетней девочки (и, заметьте, ей никто не помогал!), она сделана из… ватных дисков. Оказывается, это отличный поделочный материал! Для работы школьнице понадобились бумага, клей, скрепки и самая большая, что есть в продаже, упаковка ватных дисков. И всего два дня.

– Саша рукодельница со стажем. Она в свое время занималась бисероплетением, поделками из папье-маше (целую собаку сделала!), ходила в ИЗО-студию, – рассказывает бабушка и сетует: – И дальше бы ходила и занималась, только времени на поездки в городской Центр детского творчества после школы совсем не остается. Все-таки четвертый класс уже…

Впрочем, рукоделие для Александры Емец по-прежнему любимое занятие. В свободное от учебы время она вырезает из бумаги снежинки и ангелов.

Ну что ж, дорогие читатели, завтра мы еще ждем вас на конкурс пирогов, а потом уж подведем итоги конкурса и все расскажем. Без призов никто не останется! Хотите узнать, что выиграли вы? Читайте «В» 25 декабря.

P.S. В предыдущем выпуске толстушки мы рассказывали об уникальных снежинках, которые прислала нам читательница из Артема. К сожалению, мы неправильно указали ее фамилию. Мастерицу зовут Ольга Рипук.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»