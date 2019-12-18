Кораллы с национальной особенностью Редкие виды мягких кораллов привезли в Приморский океанариум с острова Тайвань. После адаптации экзотические животные переедут в биотоп кораллового рифа, воссозданный в экспозиции океанариума, сообщила пресс-служба научного учреждения.

– Кораллы, как и многие другие гидробионты, имеют интересную особенность – животные одного вида выглядят совершенно по-разному в зависимости от места проживания, – рассказал главный специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин. – Например, на юге Тайваня обитают одни синулярии или саркофитоны, на севере – другие, на архипелаге Пэнху – третьи. Животные, которых мы привезли сейчас, – редкость для океанариумов России.

Сейчас синулярии, лобофитумы и саркофитоны проходят адаптацию в аквариальной системе для беспозвоночных. В 2019 году в экспозиции «Эволюции жизни в океане» появились два аквариума с мягкими кораллами – здесь специалисты океанариума с природной точностью воссоздали экосистему кораллового рифа «начала времен».

Фото пресс-службы Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»