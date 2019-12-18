Нарушены жилищные права? Ваших обращений ждут в прокуратуре О нарушении жилищных прав владивостокцы могут сообщить в приемную прокурора Приморья и на горячую линию, сообщает пресс-служба городской администрации.

В краевой прокуратуре (ул. Фонтанная, 51) работает временная приемная прокурора Приморского края. Получить консультацию могут в том числе горожане, чье жилье или дачные постройки пострадали от пожаров и наводнений. Задать интересующие вопросы и подать обращение также можно, позвонив на горячую линию по телефону 8 (423) 240-62-04.

Заявления по вопросам нарушения жилищных прав принимают и в прокуратуре Владивостока (ул. Петра Великого, 2) в рабочее время с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). А также в районных прокуратурах Владивостока по адресам:

– прокуратура Ленинского района (ул. Пушкинская, 63);

– прокуратура Первомайского района (ул. Интернациональная, 58);

– прокуратура Первореченского района (ул. Ильичева, 31);

– прокуратура Советского района (ул. Русская, 62);

– прокуратура Фрунзенского района (ул. Адм. Фокина, 2).

Автор: Отдел новостей «В»