Игоря Пушкарева увезли из СИЗО Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев этапирован из СИЗО в колонию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал адвокат Пушкарева Александр Высоцкий, Игорь Сергеевич был этапирован в колонию еще на прошлой неделе, в ночь со среды на четверг. Велика вероятность, что экс-глава будет отбывать наказание на Дальнем Востоке.

Напомним, что следствие по делу длилось неполных три года. Показательное задержание главы Владивостока Игоря Пушкарева произошло 1 июня 2016 года. В этот же день был арестован Андрей Лушников, Андрей Пушкарев взят под стражу 24 июня.

Никто из них свою вину не признал.

9 апреля Тверской суд Москвы признал Игоря Пушкарева виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также ему запрещено занимать государственные должности в течение 10 лет.

Фото РИА VladNews

Автор: РИА VladNews