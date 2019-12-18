Дворовые дружины созывают на турнир В администрации Владивостока начался прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею. Соревнования среди любительских команд в краевой столице пройдут с 11 января по 16 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

К участию в турнире допускаются совершеннолетние хоккеисты (игроки 16-17 лет – только при наличии разрешения родителей или опекуна), не участвующие в официальных соревнованиях любого статуса последние два сезона и не имеющие когда-либо контракты с профессиональными хоккейными клубами или опыт выступления за такие клубы. Вратари допускаются без ограничения по квалификации.

Состав команды не может превышать 22 человека, включая тренера и представителя. При этом переход игроков из одной команды в другую запрещен. Каждая команда должна иметь свое название и одинаковый комплект игровых маек.

Для участия в турнире необходимо отправить заявку (приложение № 1) на электронную почту sport_vladivostok@mail.ru с пометкой «Заявка на турнир по хоккею». Прием заявок завершится 29 декабря.

Мандатная комиссия пройдет 30 декабря в 17.00 в управлении физической культуры и массового спорта администрации Владивостока (Партизанский проспект, 13а).

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»