Выбывший из гонок приморский спортсмен отдал буер иностранцам Сезон гонок на льду открыли в минувшие выходные буеристы Владивостока.

Как сообщил портал vl.ru, на льду Углового залива состоялось сразу два турнира по буерному спорту.

В гонках приняли участие четверо сильнейших гонщиков мира из Нидердандов, Германии и Швеции.

Приморские спортсмены в грязь лицом не ударили и достойно соревновались с гостями. Помимо яхтсменов из зарубежных стран и Владивостока в соревнованиях приняли участие спортсмены из Хабаровска и Новосибирска.

Гонки состоялись, несмотря на сильный ветер. Причем вышли на лед не только взрослые спортсмены, но и дети.

В итоге среди детей сильнейшим оказался Роман Петров (яхт-клуб «Алые паруса»), второе место у Ярослава Мангутова (яхт-клуб «Алые паруса»), Михаил Ермаков – третий (яхт-клуб «Семь футов»).

Среди взрослых спортсменов чемпион Европы Антон Диденко досрочно выбыл из соревнований, поскольку на его старом буере в одной из гонок сломалась мачта. Свой новый, отлично вооруженный буер он великодушно отдал заграничным коллегам, чем очень их растрогал. Багаж с оборудованием не успел прибыть к началу соревнований.

Фото пресс-службы яхт-клуба «Семь футов»

Автор: Отдел новостей «В»