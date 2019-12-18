Родительские патрули будут дежурить вместе с ГИБДД Вблизи образовательных учреждений, торгово-развлекательных центров Приморского края 19 и 20 декабря пройдут профилактические мероприятия по предупреждению нарушений правил перевозки несовершеннолетних, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Вместе с экипажами дорожно-патрульной службы в аварийно-опасных местах будут дежурить сотрудники по делам несовершеннолетних, родительские патрули, добровольные народные дружины. Автомобилистов проверят на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), расскажут об опасности перевозки ребенка на переднем пассажирском сиденье. Каждый водитель получит памятку с выдержками из ПДД.

Напомним, что сегодня перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сиденье можно с использованием как детских удерживающих устройств, так и штатных ремней безопасности. Нарушителям этих правил грозят штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей. С начала года уже наказано свыше 10 тыс. недобросовестных водителей. При выявлении повторных нарушений материалы передаются в комиссии по делам несовершеннолетних.

Внимание! С начала года зарегистрировано 129 ДТП с участием детей-пассажиров. Восемь несовершеннолетних погибли, 143 – получили травмы. Случаи травматизма детей в автопроисшествиях зафиксированы в 26 населенных пунктах. Выявлено 128 нарушений водителями правил дорожного движения при перевозке детей: несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения ТС на проезжей части, неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение бокового интервала, нарушение правил перестроения. При этом 21 водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, а 18 и вовсе не имели прав.

Пик ДТП с участием детей-пассажиров отмечен в понедельник, субботу и воскресенье, временной промежуток – с 12 до 18 часов.

Фото:

пресс-службы ГИБДД края, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»