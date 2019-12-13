Игра старая, правила – новые Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят продолжение фэнтези «Джуманджи», вторая часть отечественной комедии «Полицейский с Рублевки», боевик «Курьер», криминальная драма «Озеро диких гусей», французская комедия «Одной волшебной ночью», а также мультфильмы «Тайна Мосли» и пакистанский «Царь зверей».

«Джуманджи: Новый уровень» (12+)

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры – от засушливой пустыни до заснеженных гор.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (12+)

Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?

«Курьер» (18+)

На первый взгляд, она – всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросает вызов могущественному криминальному боссу. И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка…

«Озеро диких гусей» (18+)

Чжоу Цзэнун – лидер небольшой банды, которая занимается кражей мотоциклов. Во время одной из разборок он случайно убивает полицейского и становится целью номер один для полиции и властей. В бегах Чжоу встретит девушку «пониженной социальной ответственности» Лю Айай. Оба загнаны в тупик и ищут выход.

«Одной волшебной ночью» (18+)

Мария – парижанка, и этим все сказано. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. После ссоры с супругом героиня ночует в отеле напротив своей квартиры, через окна наблюдая за мужем и вспоминая их историю любви. У нее есть лишь одна волшебная ночь, чтобы решить, что делать дальше, но непрошеных советчиков оказывается неожиданно много…

«Тайна Мосли» (6+)

В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках… свободы. Ведь их прошлое хранит невероятную тайну.

«Царь зверей» (6+)

«Если ты родился ослом, то необязательно жить как осел. Мечтай, и твои мечты осуществятся». Получив такое напутствие от отца, осел по имени Мангу с оптимизмом смотрит на жизнь. И однажды ему действительно улыбается удача. В стране грядут выборы нового правителя. По невероятному стечению обстоятельств претендентов на трон всего двое – он и избалованный принц, которого народ терпеть не может. Казалось бы, дело в шляпе, а корона на голове у ослика! Но сможет ли простой осел из бедной семьи стать царем зверей? Ведь речи произносить его никто не учил, а все, чем он управлял, это утюг и доска для стирки белья.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ