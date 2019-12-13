У «Востока» не задалась поездка на запад Клуб «Восток» из Арсеньева в первой декаде декабря находился на выезде в рамках чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге (восточной зоне). Двукратный вице-чемпион двух последних первенств страны сражался на сибирском льду.

Вначале состоялись два матча в Иркутске на стадионе «Рекорд» с командой «Байкал-Энергия-2». В прошлом году арсеньевцы свой вояж на запад также начинали на берегу Ангары. Старт прошлого сезона оказался более удачным, поскольку дальневосточники оба раза уверенно переиграли хозяев.

На сей раз судьба сложилась иначе. В первом поединке приморцы лихо начали встречу. К 45-й минуте на электронном табло уже светились цифры 1:6. Казалось, что дальше предстоит полный разгром байкальской дружины.

Однако после перерыва началась чертовщина. В ворота «авиастроителей» назначили три пенальти, к ним добавились удаления. «Энергетики» не без помощи арбитров перехватили инициативу и стали сокращать счет. Правда, хозяевам не хватило времени отыграться. В итоге проиграли с разницей в два мяча – 7:9.

Вторая игра оказалась на редкость результативной. Напомним, что в хоккее с мячом играют по два матча. Обе команды на двоих наколотили аж 22 гола. Но, к сожалению, не в нашу пользу – 12:10. И если к нападению у поклонников «Востока» претензий не было, то линия обороны сыграла из рук вон плохо, пропуская все фланговые атаки иркутян. Хозяева дважды реализовали пенальти, а остальные мячи они забили с игры. Арсеньевцам также дважды удалось успешно пробить 11-метровые и один раз угловой, остальные мячи были реализованы в игровых ситуациях. Наш форвард Евгений Лобаев оформил в этой встрече хет-трик (достижение в ряде видов спорта, связанное с числом три. – Прим. ред.).

Следующие две выездные игры состоялись в Красноярске на стадионе «Арена Енисей». Тут также не обошлось без нареканий к судейству – арбитры были жителями Красноярска. К этим поединкам «Восток» сделал определенные выводы и для усиления защиты часть полузащитников отрядил в оборону. Вот только сибиряки не без помощи со стороны были чуть сильнее.

В первой очной встрече где-то до 50–55-й минуты шла равная игра. Счет на табло 4:4 служил тому подтверждением. А потом, видимо, сказалась физическая усталость – у нас слишком короткая скамейка запасных. Финальный свисток зафиксировал счет 9:7 в пользу красноярцев.

Повторная игра выдалась на редкость упорной. До перерыва также шла равная игра. Однако в заключительном отрезке на головы «авиастроителей» посыпались удаления. Причем бывали периоды, когда у нас на льду не хватало сразу двух хоккеистов. «Речники» воспользовались подарком судьбы и арбитров и вышли вперед. В итоге приморцы проиграли третий матч подряд – 5:3.

Следующие две игры наши земляки также проведут на выезде. Сегодня и завтра, 13 и 14 декабря, они сразятся в Абакане – столице Хакасии с местными «Саянами». Эти поединки будут не менее упорными и напряженными.

Лишь после их завершения приморцы вернутся на родину и будут готовиться к серии домашних матчей.

Фото со страницы ВКонтакте ХК «Восток»

Автор: Николай КУТЕНКИХ