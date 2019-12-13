«Дальневосточная ипотека» повлияет на рождаемость в регионе? Выдача первых ипотечных кредитов под 2 % стартовала во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, первых обладателей 2-процентных сертификатов поздравил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев. Юлия Янина и ее дочь праздновать новоселье планируют в следующем году. На свою «Дальневосточную ипотеку» они купят квартиру в строящемся доме. По словам Юлии, подыскивать вариант жилья она начала сразу после того, как услышала выступление президента Владимира Путина на ВЭФ-2019 о том, что для молодых семей будет разработана ипотека под 2 % годовых.

«Эта программа точно будет востребована. Много молодых семей, которым тяжело купить жилье, тянут ипотеку в 10-12 %. Кредит под 2 % – это как взять квартиру в рассрочку», – считает Юлия Янина.

Для супругов Гридиных покупка квартиры по программе «Дальневосточная ипотека» стала возможностью приобрести жилье и не экономить на самом важном.

«Ипотека с ежемесячным платежом в пределах 20 тысяч рублей – для нас с мужем деньги подъемные. Мы сможем обеспечивать кредит, и еще будут оставаться деньги на кружки и развивающие занятия для наших детей», – поделилась Светлана Гридина, семья которой тоже скоро переедет в новый дом.

По мнению Юлии Комар, также ставшей одной из первых получательниц «Дальневосточной ипотеки», этот продукт способен решить не только жилищные вопросы, но и повлиять на рождаемость в регионе.

«Многие молодые семьи и рады бы завести детей, но мешают сложности с жильем. Как мера поддержки молодых семей ипотека 2 % очень актуальна. И то, что такая возможность появилась, радует, я уверена, не только нас», – сказала она.

«Эта мера поддержки была необходима и ожидаема. Отчасти поэтому ее появление сопровождалось разной информацией о всевозможных ограничивающих факторах. Но условия «Дальневосточной ипотеки» действительно доступны и прозрачны. Она построена с учетом популярных ипотечных продуктов, но превзошла их небывало низкой ставкой в 2 %», – отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Сергей Ховрат.

Взять льготную ипотеку может полная или неполная молодая семья, где возраст супругов не достиг 36 лет, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Срок кредита – до 20 лет, первоначальный взнос – 20 %, максимальный размер кредита – 6 млн рублей. Нет никаких требований к заемщикам в части подтверждения необходимости улучшения жилищных условий или признания семьи нуждающейся. На кредитные средства можно купить квартиру на первичном рынке в городе или вторичном – в сельской местности, можно построить дом.

Общая сумма кредитов, по которым будет осуществляться возмещение, составит до 450 млрд рублей. Если отталкиваться от средней стоимости жилья в ДФО, то в программе смогут принять участие около 147 тысяч получателей дальневосточных гектаров и молодых семей, прогнозируют в АРЧК ДВ. Оператор программы – АО «Дом.РФ». Общество будет возмещать разницу между рыночной ставкой и 2 % банкам – участникам программы.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»