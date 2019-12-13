Никотиновая опасность поджидает в леденцах О вреде жевательных смесей и конфет, содержащих в себе высокую концентрацию никотина, рассказывают школьникам в рамках профилактических занятий «Жизнь без дурмана».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятия в школах города проводят специалисты муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр».

Специалисты предупреждают, что снюс (табачное изделие, предназначенное для рассасывания. – Прим. ред.) – это далеко не безобидные леденцы, как это может показаться на первый взгляд. Употребление этого табачного продукта крайне опасно – он вызывает у детей и подростков никотиновую зависимость, провоцирует агрессивное поведение, а также ухудшает сон.

«Эти смеси содержат в себе высокую концентрацию никотина, которая равна нескольким пачкам сигарет. Соответственно, с маленькой псевдоконфетой вредных веществ в организм попадает в десять раз больше. И начинаются проблемы со здоровьем. Особенно это касается неокрепшего подросткового организма, – отметила главный специалист по социальной работе с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр» Ирина Стадник.

На профилактических уроках специалисты показывают ученикам фильм о вреде снюса. А выпускники «Школы тренеров МРЦ» – школьники и студенты, которые выступают за здоровый образ жизни, рассказывают своим ровесникам о вредном воздействии психоактивных веществ на организм человека и дают советы молодежи, как правильно себя вести, если предлагают попробовать запрещенные вещества.

Отметим, что занятие «Жизнь без дурмана» рассчитано на два урока. Подать заявку на бесплатное проведение урока могут преподаватели по телефону 245-23-05.

Фото Маргариты ВОЛКОВОЙ/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»