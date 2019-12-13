Масштабную выставку посвятили 300-летию Российской империи Выставочный проект «Государи и государыни – венценосные покровители искусств» будет представлен в Приморской государственной картинной галерее с 20 декабря.

Как сообщили в пресс-службе региона, проект посвящен 300-летию образования Российской империи и 350-летию со дня рождения Петра I Великого.

«На примере произведений известнейших русских, европейских художников и архитекторов жители и гости дальневосточной столицы познакомятся с императорской эпохой царствования династии Романовых – от первого императора Петра I до последнего государя Николая II, получат представление о влиянии вкусов и предпочтений венценосных особ на судьбы мастеров и произведений изобразительного искусства», – отметили сотрудники картинной галереи.

Участниками проекта стали шесть музеев: Государственный Русский музей, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств (Санкт-Петербург), Государственный исторический музей (Москва), Приморская государственная картинная галерея (Владивосток), Дальневосточный художественный музей (Хабаровск), Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева.

«Проект очень интересный и познавательный и включает более 50 предметов и портретов правивших русских императоров и императриц. Многие из экспонатов украшали интерьеры прославленных петербургских дворцов, а уже 20 декабря жители края смогут увидеть их в стенах Приморской картинной галереи», – подчеркнули специалисты краевого департамента культуры.

Параллельно с выставкой пройдет насыщенная культурно-образовательная программа: экскурсии, лекции, концерты и квесты.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»