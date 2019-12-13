Во дворах – Деды Морозы, на окнах – отважная Герда Во Владивостоке завершается прием заявок на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов среди учреждений образования, сообщили в пресс-службе мэрии.

Считаные дни остаются до окончания приема заявок на конкурс, который объявили среди образовательных учреждений краевого центра. Коллективы школ, детских садов и центров дополнительного образования завершают украшать свои фасады к Новому году. После 13 декабря специалисты профильного управления администрации города будут выбирать призеров и победителей новогоднего конкурса среди тех, кто успеет заявить о себе.

Первыми в творческое состязание включились детские сады. Как уже писал «В», коллектив 169-го комбината сделал ставку на волшебные сказки. Герои любимых книг – Морозко, Кот в сапогах, отважная Герда, Снеговики – в каждом окне этого детского сада. Декор делали собственноручно. К праздничной работе привлекли воспитателей, детей и их родителей. Узорами на окнах не ограничились и расцветили территорию. Яркая светодиодная арка встречает всех, кто приходит в этот детский сад. На время праздников на детской территории прописались самые узнаваемые герои новогодних праздников.

Сказочный Дед Мороз с внучкой Снегурочкой украшают и окна «Золотого ключика» – самого большого детского сада в Первомайском районе Владивостока. Сказочные герои, новогодняя елка, снежинки добавили атмосферы и внутренним помещениям 121-го сада.

Специальный урок по изготовлению новогодних украшений провели в детской школе искусств № 7 Владивостока. Коллектив творчески подошел к оформлению учебных классов, коридоров и фасада учебного здания. Каждой поделке нашли свое место. Украшали тоже сообща. Теперь ждут в гости жюри конкурса, чтобы специалисты оценили эту работу.

Большинство школ, детских садов и центров дополнительного образования уже принарядились к праздникам и прислали свои заявки на смотр-конкурс. Про требования к оформлению организаторы конкурса говорят так: «Оно должно быть ярким, нарядным, должно украшать Владивосток в вечернее время и при этом отвечать нормам пожарной безопасности».

Самые нарядные фасады школ, детских садов и центров дополнительного образования Владивостока, создающие незабываемое новогоднее настроение, будут особо отмечены денежными сертификатами. Итоги конкурса подведут к 20 декабря.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»