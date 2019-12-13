Младшеклассников поддержат обедом Комитет по социальной политике и делам ветеранов рассмотрел проект муниципального правового акта (МПА) о предоставлении дополнительного питания ученикам муниципальных школ Владивостока.

Как уточнили в пресс-службе думы города, проектом предусматривается обеспечение дополнительным бесплатным питанием в период учебного процесса школьников 1–4-х классов из многодетных семей; семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае; из семей, находящихся в социально опасном положении. Дополнительное питание, согласно документу, будет осуществляться за счет средств бюджета Владивостока из расчета 25 рублей в день на одного обучающегося.

Таким образом, как пояснила заместитель начальника городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Чижова, указанные категории детей будут обеспечены двухразовым бесплатным питанием. Помимо завтраков, которые финансируются за счет средств краевого бюджета, им будут предоставляться обеды за счет средств городской казны.

По замечаниям прокуратуры в проекте МПА не учтены такие категории, как обучающиеся в 5–11-х классах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении; и из семей, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которым также предоставляется бесплатное питание один раз в день в соответствии с краевым законом № 622.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал администрации города изменить текст проекта МПА с учетом замечаний прокуратуры Владивостока.

На заседании комитета депутаты рассмотрели обращение Законодательного собрания Приморского края, в котором им предложено выразить мнение о целесообразности и возможности внесения изменений в статью 10 закона Приморского края № 90 «О регулировании земельных отношений в Приморском крае». Рекомендовано расширить список категорий граждан, которым земельные участки смогут предоставляться в собственность бесплатно для ведения садоводства, огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования по месту постоянного проживания.

Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран предложила включить в категорию граждан, которым земельные участки будут предоставляться в собственность бесплатно, почетных граждан Владивостока. Депутат Станислав Примаченко – жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, депутаты предложили расширить границы предоставления земельных участков на весь Приморский край.

«Возможно, эти граждане захотят взять земельный участок не во Владивостоке, а в другом муниципальном образовании края. Надо дать им такую возможность», – считает Станислав Примаченко. Данные предложения будут направлены в парламент Приморья.

Фото с сайта dumavlad.ru

Автор: Отдел новостей «В»