«Лионелла» – это по-приморски
Фильм режиссера из Владивостока Сергея Боровкова «Лионелла» покажут в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока» в столице России, сообщила пресс-служба края.
Приморские стенды фестиваля посвящены среди прочего одному из самых популярных событий всего Дальнего Востока – кинофестивалю «Меридианы Тихого». Здесь 14 декабря будет показан короткометражный фильм «Лионелла». Эта картина нашего земляка Сергея Боровкова стала единственным российским участником конкурсной программы в рамках крупнейшего в мире фестиваля короткометражного кино – Festival International du court metrage Clermont-Ferrand, проходящего в Клермон-Ферране (Франция).
Фото с сайта kinopoisk.ru
Автор: Отдел новостей «В»