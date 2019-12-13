Катер нашли, рыбаков – нет В середине недели японская береговая охрана у берегов острова Хоккайдо нашла пустой катер с номером ОР 0117 RUS 25.

Тот самый, на котором еще в конце октября отправились в море шесть рыбаков из поселка Ольга, сообщил портал Vl.ru. Вечером домой рыбаки не вернулись. Их искали полиция, ГИМС, волонтеры, суда ТОФ, самолет-амфибия МЧС Бе-200 и буксир «Фотий Крылов». Никого найти так и не удалось.

Японской береговой охраной катер был обнаружен пустым, изрядно побитым. В различных источниках в Интернете отмечается, что катер вполне логично прибило к берегам соседнего государства течениями Японского моря.

Фото из сети «Инстаграм» @nata.poddubnaya

Автор: Отдел новостей «В»