Учись составлять родословную В воскресенье, 15 декабря, в Приморской краевой библиотеке имени Горького состоится заседание клуба «Родовед» (16+).

В рамках заседания, как сообщили в библиотеке, пройдет семинар «Искусство составления родословной своей семьи».

Кандидат филологических наук ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Лидия Фетисова и участник фольклорного ансамбля «Традиция» Сергей Макаркин расскажут, как приступить к составлению родословной своей семьи, где искать информацию, как ее систематизировать. Словом, поделятся всеми теми важными сведениями, которые нужно знать начинающему родоведу. Начало заседания в 14 часов. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»