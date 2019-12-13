Режим ЧС снят, восстановительные работы продолжаются Региональный режим ЧС, введенный в Приморье в августе из-за проливных дождей, снят, сообщили в пресс-службе администрации края.

На прошедшем в минувшую среду заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям руководители профильных департаментов и главы пострадавших муниципалитетов заверили, что практически все восстановительные работы по ликвидации последствий стихии завершены.

«Выплачены компенсации пострадавшему населению, компенсирован ущерб сельхозпроизводителям, завершаются работы по ремонту дорог и расчистке русел рек», – уточнили они.

По итогам заседания главам муниципалитетов поручено до конца года завершить восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Также в районах края намечено провести расчистку русел рек, чтобы минимизировать ущерб от наводнений и паводков.

Напомним, что после серии тайфунов и циклонов оказались подтопленными 47 населенных пунктов в 17 муниципалитетах. Повреждено более 100 километров дорог, 25 мостов, пострадало 10 тысяч гектаров сельхозугодий.

Всего на компенсацию ущерба от наводнения из федерального и краевого бюджетов направлено около двух миллиардов рублей.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В »