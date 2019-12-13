Режим ЧС снят, восстановительные работы продолжаются
Региональный режим ЧС, введенный в Приморье в августе из-за проливных дождей, снят, сообщили в пресс-службе администрации края.
На прошедшем в минувшую среду заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям руководители профильных департаментов и главы пострадавших муниципалитетов заверили, что практически все восстановительные работы по ликвидации последствий стихии завершены.
«Выплачены компенсации пострадавшему населению, компенсирован ущерб сельхозпроизводителям, завершаются работы по ремонту дорог и расчистке русел рек», – уточнили они.
По итогам заседания главам муниципалитетов поручено до конца года завершить восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Также в районах края намечено провести расчистку русел рек, чтобы минимизировать ущерб от наводнений и паводков.
Напомним, что после серии тайфунов и циклонов оказались подтопленными 47 населенных пунктов в 17 муниципалитетах. Повреждено более 100 километров дорог, 25 мостов, пострадало 10 тысяч гектаров сельхозугодий.
Всего на компенсацию ущерба от наводнения из федерального и краевого бюджетов направлено около двух миллиардов рублей.
Фото с сайта primorsky.ru
Автор: Отдел новостей «В »