Куда обращаться в новогодние праздники, если обжегся, неудачно упал или переел… Экстренная медицинская помощь жителям Приморья в дни новогодних и рождественских каникул будет оказываться круглосуточно, сообщили в пресс-службе региона.

В больницах в дни новогодних праздников будет организовано дежурство врачей. Так, 3 и 6 января в медучреждениях края будет организована усиленная дежурная служба в детских и взрослых поликлиниках. Прием пациентов специалисты будут вести до 18 часов. 4 января медучреждения будут работать по сокращенному графику до 15 часов, уточнили в краевом департаменте здравоохранения.

«Во Владивостоке главную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы № 1 и № 2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях», – подчеркнула начальник отдела департамента здравоохранения Ольга Механцева.

Напомним, что экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в городской стоматологической поликлинике (улица Уборевича, 14).

«Стоматологическая помощь будет оказываться в кабинете экстренной помощи. В случае необходимости наши врачи будут готовы принять и детей», – сообщил главный врач стоматологической поликлиники № 1 Андрей Прокофьев.

В департаменте здравоохранения отметили, что все травмпункты Приморья работают в эти дни в круглосуточном режиме.

Жители и гости Владивостока в случае травматизма могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 (улица Русская, 55), более известной как «тысячекоечная». Телефон отделения 8 (423) 232-63-46.

При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 на Русской, 53, известной в народе как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения 8 (423) 232-55-77. В этом медучреждении круглосуточно оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения 8(423) 231-54-39.

Врачи настоятельно рекомендуют вызвать «скорую помощь» при всех перечисленных травмах.

Автор: Отдел новостей «В»