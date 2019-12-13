Где снег не убирают, просят сообщить в Единую диспетчерскую города Около 5 мм осадков выпало во Владивостоке в минувшую среду, сообщили в Примгидромете. Высота снежного покрова составила 4-5 см. Снег шел весь день, прекратился поздним вечером. Дорожные службы Владивостока продолжили бороться с последствиями снегопада и в ночное время.

На дорогах краевого центра работала спецтехника, а с раннего утра четверга рабочие предприятия «Содержание городских территорий» приступили к очистке лестничных маршей, автобусных остановок, тротуаров и виадуков, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

«На дорогах пролито около 3 миллионов квадратных метров химреагентов, просыпано песко-соляной смесью порядка 5 миллионов квадратных метров полотна. Со стихией справились», – отмечают в городском штабе по ликвидации последствий снегопада.

К уборке последствий снегопада мэрия также подключила коммерческие организации. Уборка снега на придомовых территориях – обязанность управляющих компаний, напоминает администрация Владивостока.

Зоны ответственности по очистке снега в городе четко поделены. Так, уборка снега и наледи на прилегающих территориях – обязанность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. В запасе они должны иметь необходимое количество противогололедных материалов, чтобы обеспечить своевременную очистку дворов. Складировать снег на проезжей части запрещено.

Контролируют уборку снега в краевой столице специалисты административно-территориальных управлений. Сведения об ответственных лицах, которые не приступят к очистке дворов, оперативно передаются в Государственную жилищную инспекцию, уполномоченную налагать на нарушителей штрафы.

Кстати, дорожники просят автомобилистов с пониманием относиться к работе спецтехники, не парковать машины у обочин, по возможности уступать дорогу снегоуборочной технике.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»