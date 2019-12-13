Турист туристу не друг? Во Владивостоке будут судить жителя Забайкальского края – гостя приморской столицы обвиняют в хищении денег у иностранного туриста, сообщили в прокуратуре Приморья.

По версии следствия, в мае 2019 года ранее неоднократно судимый гражданин прибыл во Владивосток, чтобы отдохнуть в морском городе.

Нуждаясь в средствах, мужчина решил поживиться за счет прохожих. Он приобрел пачку сувенирных билетов Банка России и, проходя мимо иностранного туриста, «случайно» выронил их. Иностранец, заметив пачку «денег», поднял их и положил в карман.

Тогда злоумышленник догнал иностранца и потребовал показать кошелек. Потерпевший раскрыл его, фигурант взял свои купюры, а также прихватил часть чужих – в размере 1 тыс. долларов США.

Через некоторое время иностранный гражданин обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска, заключен под стражу. В настоящий момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму более 65 тыс. рублей.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»