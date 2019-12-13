Павильоны на «Улице Дальнего Востока» расставили по местам Названа тройка лучших павильонов на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоялась 3-8 сентября во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума. Решение принимал оргкомитет ВЭФ, сообщили в пресс-службе края.

Лучшим среди экспозиций регионов стал павильон Республики Бурятия. Он был оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов острова Байкал. Гости ознакомились с проектами территории опережающего развития «Бурятия», культурными традициями региона, а также посетили выставку изделий из нефрита. Перед экспозицией были выставлены вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2 Улан-Удэнского авиационного завода.

Второе место занял павильон Приморского края в форме морской раковины с основной концепцией «Приморье – центр притяжения». Его посетители узнали о перспективных инфраструктурных проектах Владивостока и концепции развития острова Русского, смогли совершить путешествие по краю на воздушном шаре с помощью VR-технологий, попробовать напитки на основе таежных дикоросов в экобаре и посмотреть выступления юных балерин.

Третье место получил павильон Магаданской области, выполненный в виде стилизованной буквы «М». С помощью мультимедийных технологий гости познакомились с уникальной природой Колымы и необычным культурным событием – «Золотым фестивалем», участники которого соревнуются в промывке золота.

По словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, выставка «Улица Дальнего Востока» – не только одно из ярких мероприятий культурной программы Восточного экономического форума, но и площадка для привлечения инвесторов и обсуждения проектов.

«Для регионов это уникальная возможность. Сложно представить, где еще можно презентовать регион на площадке с таким количеством стран, гостей, руководителей компаний. Ни у одного региона таких возможностей нет на Дальнем Востоке, и, пожалуй, в России тоже, кроме Москвы и Санкт-Петербурга», – считает Трутнев.

В этом году в выставке «Улица Дальнего Востока» впервые приняли участие 11 регионов ДФО, которые представили свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. За шесть дней выставку посетили 48 тысяч человек.

Отметим, что VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года также во Владивостоке.

Фото Татьяны ЯРМОЛЕНКО

Автор: Отдел новостей «В»