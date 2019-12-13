«Спартак» принимал гостей во всем белом Даже непогода, обрушившаяся в среду на Владивосток, не отпугнула истинных фанатов баскетбола. Поддержать свою любимую команду «Спартак-Приморье» в спорткомплекс «Олимпиец» пришло немало людей – большая часть трибун была заполнена фанатами этого вида спорта.

В рамках 11-го тура чемпионата России по баскетболу в суперлиге среди мужчин наши земляки принимали своих одноклубников – «Спартак» из Санкт-Петербурга под руководством прославленного в прошлом российского баскетболиста заслуженного мастера спорта Захара Пашутина.

Это был последний домашний матч наших земляков в уходящем году. К сожалению, к предстоящему поединку приморцы подошли в ослабленном составе, из-за травм и по медицинским показаниям игру пропускали спортсмены Максим Шелекето, Сергей Торопов и Максим Колюшкин (все трое считаются игроками стартовой пятерки) в дополнение к троим ранее травмированным баскетболистам. Поэтому оставшиеся в строю дальневосточники бились за себя и за тех парней.

«Спартак-Приморье» подошел к этой встрече в ранге единоличного лидера. Петербуржский «Спартак» является крепким середняком и находится в середине турнирной таблицы. Интересный факт: центровой нашей баскетбольной дружины Алексей Курцевич является воспитанником «красно-белых» города на Неве. И в данном поединке именно он вместе с коллегой по команде защитником Квамейном Митчеллом стал самым результативным игроком, каждый из них набрал по 18 очков и сделал по нескольку подборов мяча.

Поскольку у двух соперников общий «красно-белый» цвет формы, то хозяевам пришлось выступать в белых майках и шортах.

Первая 10-минутка выдалась на редкость упорной. Никто не хотел уступать, команды шли очко в очко. На старте зрителям показали акробатический этюд. Один из питерцев прыгнул на нашего спортсмена, а тот в этот момент нагнулся за мячом. Гость перелетел через приморского баскетболиста и кубарем покатился по площадке…

И все-таки стартовую четверть выиграли питерцы с разницей в один бросок – 20:22.

В начале второго периода петербуржский «Спартак» попытался нарастить преимущество. Однако в этот момент прекрасную игру показал наш нападающий Андрей Зверков, набравший 7 очков подряд. А перед большим перерывом отличился приморский защитник Кирилл Писклов. Он смог хладнокровно завершить две атаки и вывел клуб из Владивостока вперед – 43:40. Дальше дальневосточники своего преимущества не упускали.

В третьей четверти во всей красе раскрылся спортивный талант американского легионера «Спартака-Приморья» Квамейна Митчелла. Его перехват чужой передачи, рывок под щит соперника и точный бросок сбоку в корзину еще и с заработанным штрафным броском стал украшением матча. Нашему атакующему защитнику удавались дальние броски по три очка каждый, прорывы и броски из-под корзины, выполнение штрафных. А вот гости ничего не могли противопоставить такому напору хозяев. Они буквально посыпались. К последнему периоду на табло горели цифры – 65:55.

В завершающей 10-минутке приморцы чуть сбавили скорость. В спокойном темпе они в целом легко довели дело до победы. Закрепил результат наш капитан и защитник Алексей Вздыхалкин. Он забросил два трехочковых мяча в корзину соперника. Соперник, похоже, смирился со своей участью. За несколько минут до финальной сирены команда Захара Пашутина перестала прессинговать и срывать наши атаки фолами, а вместо старших товарищей на площадку вышел молодежный состав. Итоговый результат – 83:69 вполне устроил наших земляков.

– Волевая победа, – отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Опять играли в усеченном составе. На сегодняшний день всего 8 играющих человек в команде, некому выходить на замену. Немного провалили первую четверть, в большей степени в защите, дав сопернику возможность заработать 40 очков. Но потом смогли перестроиться в защите, что и принесло свои плоды. Сразу же в нападении появилась раскованность и легкость. Но ни в коем случае не было легко в этом поединке. Одноклубники хорошо сопротивлялись. Спасибо тем нашим ребятам, кто выходил сегодня на площадку и бился. Желаю скорейшего выздоровления всем нашим травмированным спортсменам. Надеюсь, что в этом календарном году мы еще сыграем в полном составе.

У приморцев сейчас 21 очко и уверенное первое место в турнирной таблице. Далее череда догоняющих выглядит следующим образом: «Самара», «Восток-65», «Буревестник», «Купол-Родники» и ТЕМП. Более никому не под силу вмешаться в борьбу за место в лидирующей тройке.

Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет на выезде. 18 декабря наша команда сыграет в Ижевске с «Купол-Родниками», а 21 декабря – в Москве с ЦСКА-2.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ