Призы нашли лучших видеографов Итоги первого фестиваля кино– и видеоискусства SmotriFest (16+) подвели во Владивостоке в кинотеатре «Океан», сообщили организаторы фестиваля – Приморский краевой центр народной культуры.

Участие в конкурсе приняли профессионалы и любители, творческие коллективы и одиночки, студии и мастерские – в общем, все, кто горит желанием заниматься видео. Они боролись за победу в 13 номинациях: музыкальные клипы, анимация, короткий метр, репортаж, рекламный ролик, видеоотчет, различные тематические видео.

На церемонии награждения зрители увидели лучшие ролики и фильмы. Например, фильм «Follower», премьера которого во Владивостоке состоялась именно в день награждения, и видеосюжет о солнечной регате, которая, как и полагается во Владивостоке, проходила во время дождя.

Организаторы SmotriFest обещают, что фестиваль станет традиционным и ежегодным. Одна из его целей – пропагандирование видеоконтента, снятого приморскими авторами. Многие некоммерческие работы конкурса уже можно посмотреть на портале о кино в Приморском крае «Кино Приморья» www.kinoprim.ru, остальные появятся в течение нескольких дней.

Фото предоставлено пресс-службой ПКЦНК

Автор: Отдел новостей «В»