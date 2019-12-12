Эгершельд соединят с островом Елены к 2025 году На заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова утвердили программу приведения в нормативное состояние и строительство мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 года, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Общая сумма для реализации программы составит около 1,1 триллиона рублей, в том числе 370 миллиардов рублей для ремонта и реконструкции аварийных и предаварийных искусственных сооружений.

В частности, на Дальнем Востоке в проект программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту заявлено более 1000 мостов и путепроводов. В их числе строительство и реконструкция 40 автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей. В программу вошли и такие крупные проекты, как строительство моста через реку Зею в Благовещенске, моста через реку Лену в Якутске и моста на остров Русский через остров Елены. Как уточнили в Минвостокразвитии РФ, за период 2020–2025 гг. планируется возвести строение на участке: ул. Казанская – остров Елены – остров Русский.

«Практически все предложения Минвостокразвития учтены. Все, что мы предлагали внести, внесено», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел экономики «В»