Шесть тысяч парковочных мест за 8 миллиардов Администрация приморской столицы создала масштабный план строительства новых парковок в городе.

Согласно документу, который был представлен на заседании регионального комитета Законодательного собрания, во Владивостоке может появиться до шести тысяч дополнительных парковочных мест. Но цена проекта – шесть миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

Информацию парламентариям привел заместитель главы города Игорь Белов. По его словам, градостроительная концепция развития парковочных пространств на территории Владивостока предусматривает размещение капитальных парковок в центральной части города и в жилых районах, а также использование быстровозводимых механизированных парковок в местах, где это необходимо.

В планах строительство многоэтажных парковок на улицах Верхнепортовой, 6 (девять уровней на 150 мест), Гоголя, 39 (девять уровней, 70 мест), Октябрьской, 20 (одиннадцать уровней, 297 мест), Адм. Фокина, 23 (пять уровней, 141 место), Океанском проспекте, 20 (семь уровней, 235 мест). Подземную парковку на 250 машино-мест планируют под центральной площадью.

В проекте 34 территории, где разместят модульные конструкции, в том числе возле цирка, на острове Русском напротив центрального входа в ДВФУ, под Золотым мостом, возле стадиона «Динамо».

Строительство капитальных парковок планируется также в жилых микрорайонах на улицах Русской, Шилкинской, в Некрасовском переулке и в районе Зеленого Угла.

Представленная на заседании комитета концепция предусматривает создание почти 6 тысяч парковочных мест, общая стоимость строительно-монтажных работ составляет более 8 млрд рублей.

Депутаты обратили внимание представителей администрации города на высокие затраты на строительство. Как пояснил Игорь Белов, расчеты неокончательные и, по прогнозам специалистов, стоимость должна снизиться, возводить объекты администрация города планирует с привлечением инвесторов. Кроме того, строительство парковок будет взаимосвязано с благоустройством окружающего пространства.

«Строительство парковок – это только одно из мероприятий, второе – это общественный транспорт и административный регламент, который упорядочит парковку на территории города. Управление благоустройства сейчас занимается организацией парковочных пространств такого типа, и вместе это все должно объединиться в одну систему. Это второй и третий этапы нашей работы», – сказал замглавы города.

Как отметили во время обсуждения депутаты, пока строительство парковок находится в стадии планирования, надо уделить внимание организации парковочных мест, а такие радикальные меры, как эвакуация автомобилей, использовать только при крайней необходимости.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»