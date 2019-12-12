Горожан просят высказаться. На тему общественного транспорта Волонтеры муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» передали в управление транспорта администрации Владивостока 300 заполненных анкет о работе автобусов.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, ребята выступили с инициативой помочь специалистам управления в опросе пассажиров в связи с введением в городе новой маршрутной сети.

Анонимный опрос о работе общественного транспорта проходил во всех районах города на наиболее популярных остановках. Горожане отвечали на самые актуальные вопросы, которые разработали специалисты управления транспорта. Среди них: какие маршруты наиболее востребованы, приходится ли делать пересадки, устраивает ли класс автобусов и интервал их движения. Также пассажиры могли высказать свои предложения об улучшении маршрутной сети краевого центра. Все ответы горожан приняты на рассмотрение в управление транспорта.

Как уже писал «В», во Владивостоке сегодня разрабатывают новую маршрутную сеть, которую планируют ввести не раньше второго квартала 2020 года. Сейчас она является проектом, в который по результатам обсуждения с жителями Владивостока вносят изменения. Как подчеркивают специалисты, необходимо тщательно изучить общественное мнение по этому вопросу, чтобы новая маршрутная сеть была в первую очередь удобна самим пассажирам. Уже прошли встречи с жителями Фанзавода, БАМа, «Зари», Эгершельда, Первореченского района, а также поселка Трудовое. Работа над проектом продолжается.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»