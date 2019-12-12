Молодые педагоги: конкурс – это дополнительный стимул учиться чему-то новому Во Владивостоке проходит конкурс «Молодой специалист года». Испытать свои профессиональные силы решились 12 педагогов, в том числе и воспитатели детских садов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для победы каждому из претендентов надо пройти четыре этапа: выдержать конкурс документов, продемонстрировать свою систему работы, провести открытый импровизированный урок и выступить в финале. Оценивать мастерство молодых педагогов будут специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования, а также руководители городских методических объединений.

Молодой педагог первой гимназии Владивостока Никита Рудаков первым держит экзамен на профмастерство. Его задача – за полчаса раскрыть предложенную организаторами конкурса тему «Невероятно, но факт». По условиям творческого испытания педагог работает с незнакомой аудиторией. Впрочем, для учителя информатики первой гимназии это не самая волнительная часть задания.

«Больше переживал за другое. Ведь надо так провести урок, чтобы он запомнился, чтобы ребята захотели после этого обязательно и сами что-то дополнительное посмотреть, почитать по этой теме. Плюс твой урок должны оценить и коллеги. Этот конкурс для меня важен не столько победой, сколько обменом мнений, обменом опытом. Поэтому я здесь», – добавляет участник конкурса «Молодой специалист года».

Разноцветные шляпы в руках учителя химии школы № 69 Сергея Лысака – способ доходчиво объяснить тему добра, провести ее красной линией от сердца к сердцу каждого ученика. Импровизированный урок – обязательная часть испытания для всех молодых специалистов, в том числе и для воспитателей.

Татьяна Березовская внимательно наблюдает за коллегами. Впереди у нее непростое испытание для дошкольного работника: вместо занятия провести урок с пятиклассниками. Говорить будет о труде и людях разных профессий.

«Очень непросто воспитателю вести урок. Впрочем, это тоже дополнительный стимул научиться чему-то новому. Для меня это первый конкурс профессионального мастерства, в котором я участвую. Честно признаюсь: сейчас очень волнуюсь. Готовилась серьезно, посмотрим, насколько окажусь убедительной, когда окажусь перед школьниками», – рассказывает воспитатель детского сада № 173.

«В финал у нас вышли пять участников для проведения импровизированных уроков, темой которых стали философские размышления известных деятелей культуры, науки и искусства о счастье, надежде, труде, опыте и любви. При оценке участников обращаем внимание на полноту раскрытия выбранной темы, насколько интересно педагог преподносит свой материал, какие профессиональные приемы использует, насколько творчески подходит, обращаем внимание на культуру речи», – поясняют организаторы конкурса «Молодой специалист года».

Итоги профессионального испытания среди педагогов города подведут 26 декабря. Тогда же состоится и церемония награждения победителей. Добавим, что в этом году на работу в учебные заведения Владивостока пришел 121 специалист. Большая часть из них – учителями в школы.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В »