Массовые проверки назначены на праздники и выходные За прошедшую неделю в Приморье выявлены 158 нетрезвых автомобилистов, сообщили в краевой ГИБДД.

К административной ответственности привлечено 88 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 70 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Восемь нарушителей управляли транспортом в состоянии опьянения повторно, что подразумевает уже уголовную ответственность.

По данным статистики Госавтоинспекции, за прошедшую неделю число ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, составило 1 % от общего числа происшествий. Пьяная бравада стала причиной семи автоаварий, в трех случаях – с пострадавшими. Погибших в автоавариях, спровоцированных любителями пьяной езды, нет, однако четыре человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Аварийно-опасными днями стали понедельник, пятница и воскресенье. В целом же по сравнению с прошлым годом показатели аварийности снижены более чем на 40 %.

Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции имеют право остановить водителя в случае подозрения на нетрезвое вождение, а в выходные и праздничные дни проводятся специальные рейды с массовыми проверками. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения могут стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь.

Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, а алгоритм действий сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, необходимо позвонить на единый телефон доверия (423) 240-10-00. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена соответствующая работа и приняты меры реагирования.

Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения использовать средства фото- и видеофиксации при контактах с сотрудниками службы. Подобные действия стимулируют к более корректному поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия.

Напомним, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по ПК

Автор: Отдел новостей «В»