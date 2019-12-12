На лед выходят яхты на коньках Международные соревнования по буерному спорту DN International Far East Cup 2019 пройдут в эти выходные, 14 и 15 декабря, на льду Углового залива (около села Прохладного Надеждинского района).

Параллельно состоятся краевые соревнования по буерному спорту среди взрослых и детей, сообщили в пресс-центре яхт-клуба «Семь Футов».

В соревнованиях примут участие четверо сильнейших гонщиков, входящих в золотой флот мира. Это Dideric Van Riemsdijk (Нидерланды) (31 в мировом рейтинге), Joerg D.Bohn (Германия) (23), Jost Kolb (Германия) (8) и Stefan Bokfors (Швеция) (23).

В числе участников и приморские гонщики – Антон Диденко и Валерий Диченко. По итогам зимнего сезона 2019 года 23-летний Антон Диденко стал бронзовым призером первенства мира в классе DN (буерный спорт) и чемпионом Европы на первенстве Европы среди юниоров. Это самый высокий результат, которого достигали российские спортсмены в данном виде спорта, и он принадлежит спортсмену из Владивостока. Антон Диденко имеет серьезный уровень в мировом рейтинге спортсменов – 21, а Валерий Диченко – 25.

В этом году погодные условия сложились как нельзя лучше для гонок на льду. В районе села Прохладного уже установились хорошие ледовые условия (толщина льда 10–20 см), благодаря которым в минувшие выходные, 7 и 8 декабря, буеристы Приморья провели тренировку. 14 декабря, согласно прогнозу, будет подходящий гоночный ветер.

Отметим, что в Приморье пик популярности буерного спорта пришелся на 70-е годы прошлого века, когда на старт выходило до ста болидов. Сегодня в краевом центре активно гоняются порядка 20 спортсменов.

Справка «В»

Буер – это яхта на трех коньках, с мачтой и одним парусом, с деревянной рамой, управляется одним шкотом (веревкой), без тормозов. При хорошем ветре яхта на коньках способна разгоняться до 50–60 и более километров в час. Для соревнований по буерному спорту подбирается достаточно обширная площадь льда без трещин, торосов и наносов снега, абсолютно гладкая. От качества льда зависит подбор коньков для буера, это целая наука со своими нюансами.

Фото пресс-центр яхт-клуба «Семь Футов»

Автор: Отдел новостей «В»