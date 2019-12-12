Приморье сокращает штаты Более 70 работников Владивостокской ТЭЦ-2 получили уведомления о сокращении с 1 февраля 2020 года, сообщается на сайте профсоюзов Приморского края.

Также, по данным организации на 9 декабря, предполагается сокращение 54 сотрудников и на 322-м авиаремонтном заводе в Воздвиженке. Сейчас здесь трудятся 530 человек, с середины октября предприятие работает в режиме двухдневной рабочей недели.

Между тем, по информации краевого департамента труда и социального развития, в Приморье на 3 декабря:

– 1178 предприятий заявили о высвобождении работников (на 03.12.2018 – 1039 ед.);

– 9220 работников предполагается уволить (на 03.12.2018 – 3219 человек);

– 830 работников трудятся в режиме неполной занятости (на 03.12.2018 – 630 человек).

С начала 2019 года уволено 5148 человек (за аналогичный период 2018 года – 5223 человека), трудоустроен 1341 человек (за аналогичный период 2018 года – 1447 человек).

По состоянию на 1 декабря 2019 года численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан составила 9093 человека, что почти на 15 % больше, чем год назад.

Автор: Отдел новостей «В»