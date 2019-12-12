Газ добрался до Большого Камня Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» запустили газ в межпоселковый газопровод к Большому Камню.

После окончания пусконаладочных работ в котельной теплом и горячей водой будут обеспечены жилые микрорайоны Шестой, Парковый и Садовый, сообщили в пресс-службе региона.

В краевом департаменте энергетики добавили, что уже завершено строительство газопровода протяженностью более четырех километров от газораспределительной станции до границ газомазутной котельной.

«Трубопровод полностью сварен в нитку, уложен и засыпан (проведены испытания на прочность и герметичность) и заполнен природным газом», – уточнил руководитель ведомства Андрей Леонтьев.

Следующим шагом будет наладка оборудования котельной, после чего тепло будет подано потребителям. Новые мощности позволят обеспечить теплом строящиеся микрорайоны города.

Напомним, что на прошлой неделе газ подали в Уссурийск, в январе планируется подключение газораспределительной станции в Спасске-Дальнем.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»