Военным морякам вручили ключи от дома Во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир семьям военнослужащих Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В преддверии Нового года ключи от 300 квартир в доме, построенном специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ, вручил лично командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Поздравляя новоселов, он отметил, что строительство нового жилья в микрорайоне для военнослужащих возобновлено: в ближайшие дни планируется заселение еще одного полностью готового дома на 190 квартир. Таким образом, комфортное жилье во Владивостоке в этом году получат 490 семей военнослужащих.

Микрорайон Снеговая Падь – один из самых молодых районов приморской столицы. На площади в 80 гектаров запланировано возведение 41 дома (7836 квартир общей площадью 480199 квадратных метров). На сегодня построено 34 жилых дома, в высокой степени готовности находятся еще 7 домов, сдача которых запланирована на 2020–2021 годы. Общая площадь жилья, построенного в этом году для военнослужащих, составляет 31152 квадратных метра. В квартирах выполнен ремонт, установлены электрические плиты и вся необходимая сантехника.

Жилой микрорайон обеспечен объектами социальной инфраструктуры – есть детские сады, школы, детская и взрослая поликлиники, торговый центр, открыты кафе и банковские отделения, детские и спортивные площадки.

Фото с сайта structure.mil.ru

Автор: Отдел новостей «В»