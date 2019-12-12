Семь килограммов ценного биоресурса пытались вывезти в Поднебесную Несколько попыток незаконного вывоза в Китай сушеного трепанга пресекли уссурийские таможенники за два дня.

Гражданин Китая и двое российских туристов пытались вывезти 6,6 кг сушеного трепанга через пункт пропуска «Пограничный», сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Как рассказал начальник таможенного поста МАПП «Пограничный» Сергей Пономарев, гражданин Китая заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных к вывозу из России. Однако его внешний вид и неестественное поведение вызвали подозрения у таможенников, и, как выяснилось при досмотре, не зря. Мужчина спрятал свертки с трепангом на теле, прикрепив липкой лентой к талии. Общий вес контрабанды составил 3,3 кг.

Днем ранее два россиянина пытались вывезти в Поднебесную 3,3 кг трепанга. Ценный биоресурс они также спрятали на теле под одеждой. Правонарушители пояснили, что трепанг везли для продажи в КНР.

Уссурийской таможней в отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях. Биоресурсы изъяты и направлены на экспертизу для определения стоимости. Правонарушителям грозит штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров с их конфискацией.

Справка «В»

За 11 месяцев 2019 года при выезде в Китай граждане РФ и КНР пытались сокрыть от таможенного контроля в общей сложности 162,4 кг трепанга. «Морской огурец» широко используется в фармакологии. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации. В Приморье его вылов разрешен только в научных целях.

Фото пресс-службы ДВТУ

Автор: Отдел новостей «В»