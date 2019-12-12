Во Владивостоке провели уникальную операцию Необычную, сложную операцию выполнили приморские челюстно-лицевые хирурги, сообщили в пресс-службе края. Пациентке, которой всего три месяца от роду, удалили новообразование языка. Врачи удалили опухоль диаметром три сантиметра, сохранив структуру языка.

Как говорят специалисты, новообразование языка у новорожденных – редкий клинический случай.

Подобные случаи опасны тем, что угрожающая опухоль заполняла собой практически всю полость рта и продолжала расти, а это могло привести к нежелательным последствиям, в том числе и асфиксии, уточнили врачи детской краевой клинической больницы № 1.

Именно сюда – в отделение неонатологии – вначале и попала маленькая пациентка. Ведь проблемы со здоровьем у девочки обнаружились буквально после рождения. В медучреждении малышку консультировал челюстно-лицевой хирург медцентра ДВФУ Валерий Толмачев. Врач сразу предложил оперировать новообразование, однако у девочки имелся ряд сопутствующих заболеваний, требующих предоперационной подготовки. Откладывать операцию надолго было нельзя.

Три недели маленькой Евгении врачи сразу двух клиник Владивостока проводили обследование и подготовку, необходимые для выполнения операции. 2 декабря мать и ребенка госпитализировали, и в кратчайшие сроки хирурги Медцентра ДВФУ провели операцию. По словам врачей, все прошло хорошо, продолжительность операции составила всего 45 минут. В результате слаженной работы специалистов структуру языка девочке удалось полностью сохранить.

Из операционной ребенка отвезли в центр реанимации и интенсивной терапии, а спустя сутки – в Центр охраны здоровья детей медцентра под наблюдение челюстно-лицевых хирургов и педиатров.

Стоимость такой операции достаточно высока, но девочка получила помощь бесплатно – за счет средств Фонда ОМС. Прогноз врачей благоприятный, никаких предпосылок к осложнениям нет. Ребенок теперь может свободно дышать и уже учится есть без «шишечки» во рту. В будущем девочка ничем не будет отличаться от своих сверстников. Сегодня мама и малышка уже дома и чувствуют себя хорошо.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»