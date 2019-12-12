Силы зла запутают в рисунке Встретить Новый год по-индийски приглашает всех желающих генеральное консульство Индии во Владивостоке.

Как рассказали в консульстве, 14 декабря во Владивостокском дворце детского творчества, состоится праздник для детей и взрослых (6+), который завершится большим красочным концертом.

Новый год – единственный праздник, который справляют по всему миру. У каждой страны свои традиции празднования Нового года, и некоторые из них очень даже необычные.

Например, в Индии начало нового года символизирует праздник Дивали, его называют индийским Новым годом. Это самый крупный и яркий среди всех индийских праздников. Дивали – это праздник огней, его название переводится как «гирлянда (вереница) огней».

Дивали отмечается в течение пяти дней. В этот период вся Индии буквально освещена огнями.

Одна из самых необычных традиций Дивали – ранголи. Это красивые яркие рисунки со сложным узором, расписанные вручную. Их выкладывают перед входом в дом. Считается, что силы зла запутываются в рисунке и не могут проникнуть в дом.

Восемь команд из детских художественных школ и студий будут пробовать свои силы в конкурсе на лучший ранголи.

Также гостей праздника ждут индийские танцы, световое и песочное шоу, можно будет нарисовать узоры хной на руках (мехенди) и узнать многое другое о традициях встречи Нового года в Индии.

Начало праздника в 13 часов. Вход свободный.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»