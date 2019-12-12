Запастись деликатесами к новогоднему столу поможет ярмарка Новогодняя и рождественская ярмарки пройдут во Владивостоке. Жители и гости города смогут приобрести натуральные продукты к праздничному столу накануне Нового года и Рождества, сообщила пресс-служба края.

Напомним, что праздничные ярмарки развернутся не на центральной площади, как обычно, а возле здания администрации Приморского края – 28 и 29 декабря и 4 и 5 января с 10 до 17 часов.

Жители и гости приморской столицы смогут приобрести фермерские овощи, соленья, мед, рыбу, мясную и молочную продукцию, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалейные товары.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»