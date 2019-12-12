Сладкие подарки поедут по краю Сладкие подарки приморской ребятне уже упаковывают на фабрике и уже начинают отправлять маленьким адресатам. В каждом наборе – 650 граммов свежих и вкусных конфет.

Праздничные посылки уже начали доставлять в города и районы Приморья, сообщила пресс-служба края. Так, 9 декабря подарки привезли сразу в пять муниципалитетов края. Завершить развоз сладостей планируется в следующий четверг, 19 декабря.

В состав каждого набора входят помадные конфеты, вафельные конфеты, пралиновые, леденцовые, и, конечно, не обошлось без знаменитого шоколада с морской капустой – это вкусное и полезное лакомство.

Сладости ждут почти 200 тысяч ребят, проживающих в разных городах и районах Приморья, часть из них будет вручена 23 декабря на главном детском празднике декабря – елке во Владивостокском цирке.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»