На легкие варианты не советуют надеяться В Приморье общий объем задолженности по зарплате на сегодняшний день составляет 192 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе региона, 99 % долгов приходится на 10 организаций, одна из которых футбольный клуб «Луч». Об этом стало известно во время рабочего совещания под руководством первого вице-губернатора края Веры Щербины.

Проблемы с финансированием футбольного клуба отмечаются еще с 2014 года. Дело о банкротстве организации находится в Приморском арбитражном суде. Его рассмотрение назначено на 12 декабря. Таким образом, возможно, что судьбоносное для клуба решение примут уже сегодня.

В течение текущего года «Луч» получал субсидии из краевого бюджета, благодаря которым должен был снизить имеющуюся перед игроками и персоналом футбольного клуба задолженность, уточнили в краевом департаменте физической культуры и спорта. Однако, как можно судить по имеющимся показателям, этого так и не произошло.

«Все положенные субсидии со стороны краевых властей в размере 150 и почти 65 миллионов рублей были в полной мере выплачены», – заявил директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов.

Как уточнили в руководстве «Луча», значительно снизить задолженность не получилось из-за текущих расходов клуба, в частности, перелетов и переездов, оплаты гостиниц для игроков, связанных с участием команды в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«В 2019 году клуб потратил на свою деятельность около 230 миллионов рублей, в то время как было необходимо около 320–330 миллионов. Кроме того, нам пришлось вернуть еще 64 миллиона в бюджет. В августе мы уже понимали, что будет такая ситуация, в связи с чем предлагали выделить дополнительные средства из бюджета», – заметил исполняющий обязанности исполнительного директора ассоциации ФК «Луч» Евгений Стрижиченко.

«Вы и сейчас надеетесь только на бюджет?» – уточнила Вера Щербина.

«Это один из вариантов», – последовал ответ.

«Это самый легкий вариант, на который я надеяться не советую. Некоторые спортсмены летают бизнес-классом, заказывают дорогие гостиницы, ни в чем себе не отказывают, а потом просите денег из бюджета. Говорите, что потеряли 64 миллиона. А почему так произошло? Потому что речь шла о нецелевом использовании – это выявили во время контрольных проверок. В Приморье сегодня реализуются национальные проекты, огромное внимание уделяется развитию массового спорта – вот то, что мы обязательно будем поддерживать», – подчеркнула Вера Щербина.

По словам первого вице-губернатора, ситуация с футбольным клубом «Луч» находится на контроле в администрации края.

«Вы – профессиональный спортивный клуб, должны формировать свои расходы исходя из имеющихся доходов. Считаю, нужно дать вам три месяца на подготовку дорожной карты, которая будет отражать всю финансово-хозяйственную деятельность «Луча» на ближайшие годы. Можете быть уверены, с тем, что сейчас происходит, мы мириться не будем», – подчеркнула Вера Щербина.

Также во время рабочего совещания обсуждалась ситуация с ОАО «Радиоприбор», где до 2020 года должны были полностью погасить задолженность по заработной плате. Специально для этого на предоставление денежной выплаты бывшим работникам ОАО «Радиоприбор» из федерального бюджета выделили почти 160 миллионов рублей. До поступления средств из бюджета ОАО «Радиоприбор» самостоятельно погасило 11,7 миллиона рублей.

Фото Игоря НОВИКОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»